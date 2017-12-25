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لافروف يقترح "هزّ" المعارضة السورية

أخبار روسيا

لافروف يقترح
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث خصّ فيه RT اليوم "هزّ" المعارضة السورية ليتساقط منها الراديكاليون بما يخدم المفاوضات المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين.

وأضاف لافروف: "مستمرون من جهتنا في التعاون مع الحكومة السورية بما يخدم تبنيها المواقف البناءة، إلا أنه من الخطأ المطلق اتهام دمشق برفضها الحوار مع من طالبوا برحيل النظام".

"لا بد من "هزّ" وفد المعارضة وإزالة بعض الراديكاليين من مجموعات المعارضة الذين انضموا إليها حين تشكيل وفودها للمفاوضات. وأرى أنه لا بد لهذا الأمر من أن ينسحب على الراديكاليين الذين لا يزالون حتى الآن منخرطين في آلية التفاوض".

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يذكر أنه سبق لستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي للتسوية السورية واتهم دمشق في أعقاب الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف بأنها "لم تبد استعدادها للحوار"، و"أن الفرصة الذهبية للحوار قد ضاعت".

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا

 

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