لافروف: مستمرون في التعاون مع واشنطن في سوريا رغم دعمها للزمر المسلحة

خصّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شبكة RT بحديث يجمل به أحداث العام السياسية وركز فيه على جملة من القضايا بما فيها السورية والمضايقات التي يتعرض لها الإعلام الروسي في الخارج.

وأعرب لافروف عن قلق موسكو تجاه المعلومات التي تؤكد تدريب واشنطن إرهابيين سابقين في معسكرات ترعاها في سوريا.

وأضاف: "مما يثير قلقنا الأنباء التي تتحدث عن تدريب واشنطن إرهابيين سابقين ومسلحين في سوريا، في انتهاك صريح لسيادة سوريا واستقلالها".

"ينتابني شعور مزدوج لدى الحوار مع المسؤولين الأمريكيين حول التسوية في سوريا، إذ يظهرون لنا على بعض الأصعدة استعدادهم للتصرف ببراغماتية".

"يؤكدون على ضرورة بقاء سوريا بلدا موحدا متعدد الطوائف والإثنيات، فيما صار الغموض في الآونة الأخيرة يلف بالتعهدات التي قطعها لي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن هدف واشنطن الوحيد في سوريا القضاء على "داعش".

"الآن أخذوا يؤكدون لنا أن النصر التام على "داعش" في سوريا لن يتحقق إلا بعد انطلاق التحولات السياسية التي لا بد من رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في نهايتها. هم يفسرون الاتفاقات التي توصلنا إليها معهم بصورة تفتقر للنزاهة".

المصدر: RT

صفوان أبو حلا