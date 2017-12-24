بوتين يهنئ علييف بعيد ميلاده

بعث الرئيس فلاديمير بوتين ببرقية لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف هنأه فيها بعيد ميلاده ووصفه بصديق روسيا الحقيقي، معربا عن أمله في استمرار الحوار البناء بين موسكو وباكو.

وورد في نص البرقية: "تقبلوا يا سيادة الرئيس المحترم تهاني القلبية بعيد ميلادكم".

"أذربيجان مستمرة في السير قدما، وبخطى ثابتة على طريق التقدم والاجتماعي والاقتصادي بقيادتكم، وتلعب دورا نشطا في حل القضايا الدولية الملحة".

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"بصفتكم صديقا حقيقيا لروسيا، لكم إسهامكم الشخصي، والكبير في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وأستذكر بحرارة لقاءاتنا الأخيرة التي جمعتنا في سوتشي وطهران. آمل في هذه المناسبة في استمرار الحوار البناء، ومواصلة العمل المثمر والمشترك معكم".

وفي الختام، "تمنى بوتين لعلييف دوام الصحة والعافية والنجاح".

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا







