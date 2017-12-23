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اليوبيل المئوي لأول صحيفة يومية روسية

أخبار روسيا

اليوبيل المئوي لأول صحيفة يومية روسية
calend.ru
العدد الأول لصحيفة "غودوك" الروسية
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قبل 100 سنة تماما، في الـ23 ديسمبر/كانون الأول 1917، (10 ديسمبر بحسب التقويم القديم) صدر العدد الأول من صحيفة "غودوك"("الصافرة")، أول صحيفة يومية مركزية في روسيا.

وتأسست هذه الصحيفة التي بدأت بمنشور صغير الحجم يعكس آراء عاملي سكك الحديد في موسكو وبيتروغراد (سان بطرسبورغ حاليا)، لتتحول، في العام 1920، إلى صحيفة يومية شهيرة تجاوزت في تغطيتها المواضيع المتعلقة بقطاع سكك الحديد لتشمل طيفا واسعا من المواضيع السياسية والاجتماعية.

وفي الوقت الحاضر تصدر "غودوك" التابعة لشركة "سكك الحديد الروسية" خمس مرات في الأسبوع، ويبلغ عدد نسخها الورقية 114 ألف نسخة، أما نسختها الرقمية فتُرسل إلى 243 ألف عنوان إلكتروني.

وتطبع الصحيفة في 28 مدينة في روسيا وكازاخستان.

المصدر: وكالات

قدري يوسف

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