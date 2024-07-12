وأضافت الهيئة: "تحطمت طائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت-100" فوق منطقة غابات وانفجرت بعد اصطدامها بالأرض في منطقة كولومنا في ضواحي موسكو، ووفقا للبيانات الأولية قتل الطاقم".

وتابعت: "الطائرة تابعة لشركة "غازبروم"، وخضعت لصيانة دورية، واليوم تم إجراء رحلة تجريبية، ولم يكن على متنها سوى طاقم مكون من ثلاثة أشخاص".

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة الروسية إلى أن "سوبرجيت-100 نيو-95"، بل النسخة القديمة من "سوبرجيت-100".

المصدر: RT