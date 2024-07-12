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    أخبار روسيا
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 13:24 GMT

    تحطم طائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت" ومقتل طاقمها المؤلف من 3 أشخاص في ضواحي موسكو (فيديو)

    أعلنت هيئة الطوارئ الروسية إن طائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت" كانت في رحلة تجريبية عقب أعمال صيانة تحطمت في ضواحي موسكو، وقتل طاقمها المؤلف من 3 أشخاص.

    تحطم طائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت" ومقتل طاقمها المؤلف من 3 أشخاص في ضواحي موسكو (فيديو)

    وأضافت الهيئة: "تحطمت طائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت-100" فوق منطقة غابات وانفجرت بعد اصطدامها بالأرض في منطقة كولومنا في ضواحي موسكو، ووفقا للبيانات الأولية قتل الطاقم".

    وتابعت: "الطائرة تابعة لشركة "غازبروم"، وخضعت لصيانة دورية، واليوم تم إجراء رحلة تجريبية، ولم يكن على متنها سوى طاقم مكون من ثلاثة أشخاص".

    وأشارت وزارة الصناعة والتجارة الروسية إلى أن "سوبرجيت-100 نيو-95"، بل النسخة القديمة من "سوبرجيت-100".

    المصدر: RT

     

     

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