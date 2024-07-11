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    أخبار روسيا
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:25 GMT

    جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في أديغيا

    أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة أديغيا الروسية كان يتم التخطيط فيها لهجوم على كنيسة أرثوذكسية وقتل قساوسة في مدينة مايكوب.

    جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في أديغيا
    Frank Hoermann SVEN SIMON / Globallookpress

    وقام الإرهابي بتصنيع أجهزة حارقة، وبعد الهجوم الإرهابي كان يخطط للسفر إلى الخارج. وقد عثر بحوزة المتهم على مواد إرهابية محظورة وسكين وأجزاء من عبوة حارقة.

    وبحسب المحققين، فقد نشر المتهم منشورات على الإنترنت تدعو إلى شن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، وبعد ذلك اتصل به المجندون الأوكرانيون، ومنهم تلقى استمارة طلب للتجنيد في التشكيلات العسكرية الأوكرانية وملأها، وطلب منه الأوكرانيون تصوير مختلف المرافق الاجتماعية والمنازل في المدينة.

    المصدر: RT

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