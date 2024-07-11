وقام الإرهابي بتصنيع أجهزة حارقة، وبعد الهجوم الإرهابي كان يخطط للسفر إلى الخارج. وقد عثر بحوزة المتهم على مواد إرهابية محظورة وسكين وأجزاء من عبوة حارقة.

وبحسب المحققين، فقد نشر المتهم منشورات على الإنترنت تدعو إلى شن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، وبعد ذلك اتصل به المجندون الأوكرانيون، ومنهم تلقى استمارة طلب للتجنيد في التشكيلات العسكرية الأوكرانية وملأها، وطلب منه الأوكرانيون تصوير مختلف المرافق الاجتماعية والمنازل في المدينة.

المصدر: RT