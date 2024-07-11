جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في أديغيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة أديغيا الروسية كان يتم التخطيط فيها لهجوم على كنيسة أرثوذكسية وقتل قساوسة في مدينة مايكوب.
إحباط عمل إرهابي استهدف حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف"
وقام الإرهابي بتصنيع أجهزة حارقة، وبعد الهجوم الإرهابي كان يخطط للسفر إلى الخارج. وقد عثر بحوزة المتهم على مواد إرهابية محظورة وسكين وأجزاء من عبوة حارقة.
وبحسب المحققين، فقد نشر المتهم منشورات على الإنترنت تدعو إلى شن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، وبعد ذلك اتصل به المجندون الأوكرانيون، ومنهم تلقى استمارة طلب للتجنيد في التشكيلات العسكرية الأوكرانية وملأها، وطلب منه الأوكرانيون تصوير مختلف المرافق الاجتماعية والمنازل في المدينة.
المصدر: RT
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