وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1994، جهز بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية 3 طرود بريدية مفخخة بمواد شديدة الانفجار لتسليمها كهدايا عبر خدمة البريد السريع إلى عناوين إقامة الضباط الروس المستهدفين.

ونشر الأمن الروسي فيديو للحظة اعتقال الذي كان يخطط لاغتيال الضباط الروس، والجدير ذكره أن تنفيذ المخطط كان سيجري عبر إرسال الطرود البريدية بخدمة التوصيل إلى العنوان.

المصدر: RT