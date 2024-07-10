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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 07:11 GMT

    إحباط محاولة اغتيال استخبارات كييف 3 قادة كبار في وزارة الدفاع الروسية

    أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط مخطط إرهابي أعدته استخبارات كييف لاغتيال ثلاثة قادة كبار بوزارة الدفاع الروسية في موسكو.

    إحباط محاولة اغتيال استخبارات كييف 3 قادة كبار في وزارة الدفاع الروسية
    نوفوستي

    وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1994، جهز بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية 3 طرود بريدية مفخخة بمواد شديدة الانفجار لتسليمها كهدايا عبر خدمة البريد السريع إلى عناوين إقامة الضباط الروس المستهدفين.

    ونشر الأمن الروسي فيديو للحظة اعتقال الذي كان يخطط لاغتيال الضباط الروس، والجدير ذكره أن تنفيذ المخطط كان سيجري عبر إرسال الطرود البريدية بخدمة التوصيل إلى العنوان.

    المصدر: RT

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