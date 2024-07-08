سارع قائد القاذفة الاستراتيجية "تو-22 إم3" إلى إخبار قيادته بوجود محاولة رخيصة مع ابتزاز وترهيب عندما عرض عميل لكييف المال عليه مقابل تسليمهم القاذفة بطريقة ما بعد اختطافها إلى مطار يقع خارج روسيا.

وبعد تولي الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هذه المحاولة وبدء التحقيق فيها، تبيّن أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء هذه المحاولة اليائسة عبر إغرائه بمليوني دولار وجنسية أجنبية وتأمين إقامته وعائلته خارج روسيا.

وظهر قائد القاذفة الروسية في مقطع فيديو وهو يهبط بالقاذفة على المدرج ويقوم بمعاينة الطائرة وتفحص هيكلها كما جرت العادة بعد كل طلعة جوية.

وكأنه يقول لمن في كييف بأنه بانتظار أوامر القيادة العسكرية لتسليم كييف وحلفائها في الغرب ليس القاذفة وإنما ما تحمله من ذخيرة بعد أن يسقطها فوق مواقع ورؤوس جنود الجيش الأوكراني ومن يقاتل في صفوفهم من مرتزقة أجانب.

المصدر: RT