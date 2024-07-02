وذكرت بلدية المدينة عبر قناتها على "تيليغرام": "وقع انفجار في المنزل رقم 150 في شارع أرتيوم بالطابق الثاني في أنابيب الغاز المنزلي. وأصيب سبعة أشخاص في الحادث، اثنان منهم من الأطفال، ومات شخص واحد".

وتعمل خدمة الطوارئ المحلية في مكان الحادث، برئاسة رئيس بلدية المدينة رستم غازيزوف.

ووفقا للبيانات الأولية، وقع الانفجار أثناء أعمال إصلاح أنابيب الغاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي