طاقم طراد "فارياج" الروسي يجري تدريبات في البحر الأبيض المتوسط (فيديو)

أجرى طاقم طراد "فارياج" الروسي تدريبات في البحر الأبيض المتوسط وعمل على تدمير قوارب مسيرة وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى صد هجوم من قبل سفينة معادية افتراضية.

وذكرت إدارة المعلومات في أسطول المحيط الهادئ في بيان: "أجرى طاقم السفينة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ التابع لحرس ناخيموف، طراد "فارياج" مجموعة من التدريبات المخطط لها في البحر الأبيض المتوسط".

تجدر الإشارة إلى أن طاقم السفينة أنجز مهام تدمير أهداف صغيرة الحجم عالية السرعة في البحر. وقام بتمويه الطراد بحاجب دخان، كما تدربت المجموعات القتالية على توزيع الأهداف في مواجهة هجوم افتراضي من قبل القوارب المسيرة.

وأضاف: "وبعد ذلك، صد طاقم الطراد هجوم سفينة العدو الافتراضي باستخدام قاذفات مدفعية من طراز "إيه كيه-130" و"أيه كيه-630" على مجسم يحاكي هدفا سطحيا".

المصدر: أسطول المحيط الهادئ