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"شخصية شهيرة".. مصدر يكشف لـRT عن هوية أحد الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم في داغستان (صورة)

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كشف مصدر لـRT أن أحد منفذي الاعتداء الإرهابي على داغستان الليلة الماضية الذين تمت تصفيتهم، هو حجي مراد كاجيروف مقاتل الفنون المختلطة، وابن عم عمدة محج قلعة السابق موسى موساييف.

RT
حاجي مراد كاجيروف

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وأشار المصدر إلى أن كاجيروف ربما كان منسق خلية إرهابية قوامها 6 أفراد.

وكانت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قد أفادت في وقت سابق بتصفية خمسة إرهابيين، اثنان في ديربنت، وثلاثة في محج قلعة عاصمة داغستان بمن فيهم نجلا وابن شقيق محمد عمروف رئيس بلدية منطقة كولينسكي شمالي داغستان.

ووفقا لمصدر RT، فإن الأخير كان على علم باعتناق هؤلاء فكر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، لكنه لم يبلغ الاستخبارات وتكتم على نشاطهم.

وأعلن الأمن الروسي اعتقال عمروف على ذمة التحقيق، فور التعرف على هوية الإرهابيين القتلى.

المصدر: RT

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