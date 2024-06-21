نُقل جندي مصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى الميداني حيث يعمل أطباء لواء المشاة الميكانيكية الـ15 من منطقة سمارة.

وحسب موقع KP-Samara الإلكتروني فإن الجندي الأعزل تصدى بيده لطائرة مسيرة معادية.

ونتيجة لذلك تمزقت يده إلى أشلاء، لكنه بقي على قيد الحياة. وقام فريق الإجلاء بنقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الميداني. ورغم خطورة الجروح تمكن الجراحون من إنقاذ المقاتل بعد أن قاموا بتجميع ذراعه.

يذكر أن أطباء مستشفى مدينة نوفوكوزنتسك كانوا قد أنقذوا حياة جندي جريح أصيب بشظية أدت إلى عرج وألم شديد عند المشي. بالإضافة إلى ذلك، كان المريض يعاني من تمدد الأوعية الدموية التي كانت على وشك التمزق في أي لحظة. وتمكن الأطباء من استبدال المنطقة المصابة من الشريان بدعائم صناعية، تم تصنيعها من جزء مأخوذ من الوريد الموجود في أسفل ساق الجندي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا