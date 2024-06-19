وفاة أربعة حجاج روس أثناء أداء مناسك الحج في السعودية

قال مصدر في القنصلية الروسية العامة في مدينة جدة، لمراسل وكالة نوفوستي، إن أربعة حجاج روس توفوا أثناء أداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

وأضاف المصدر: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، توفي أثناء مناسك الحج هذا العام أربعة حجاج من روسيا - رجل وثلاث نساء".

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وأشار المصدر، إلى أن أسباب الوفاة كانت طبيعة، وتتعلق بصحتهم وأعمارهم، وسيتم دفنهم في مكة.

ونوه المصدر بأن الوفيات بين الحجاج أثناء الحج تحدث على الدوام ولا يمكن وصفها بأنها أمر غير عادي نظرا لأن الكثير من الحجاج هم من كبار السن ويعاني العديد منهم من أمراض مختلفة تتأزم مع ظروف رحلة الحج الصعبة عادة.

وبالفعل غالبا ما يكون الحج الجماعي السنوي للمسلمين إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، مصحوبا بعدد كبير من الوفيات.

ووفقا لوكالة فرانس برس، توفي ما لا يقل عن 550 من الحجاج هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين. فقد وصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي أكبر مسجد في مكة سجلت زائد 52.

وكما قال المشاركون في جسر الفيديو "موسكو -مكة" في المركز الصحفي الدولي التابع لمجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، توجه هذا العام ما يقرب من 25 ألف حاج من روسيا إلى الحج، بما في ذلك 400 من أفراد عائلات العسكريين الذين قتلوا خلال العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي