مساعد الرئيس الروسي يتحدث عن التكيف مع تغيرات المناخ

قال روسلان إيدلغيرييف، مساعد الرئيس الروسي وممثله الخاص لشؤون المناخ، إن روسيا تركز جهودها على التكيف مع تغيرات المناخ، وهو ما يتضمن تحديث البنية التحتية.

وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي: "روسيا تركز على التكيف مع تغير المناخ، والذي يشمل تحديث البنية التحتية وتحسين أنظمة المراقبة ووضع خطط للرد على حالات الطوارئ".

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ووفقا له، دخلت روسيا حاليا في موسم حرائق الغابات الصعب، وتقوم بتعزيز إجراءات مكافحة حرائق هناك.

وفيما يتعلق بمسألة إزالة الكربون، قال مساعد الرئيس الروسي، إنه تتم مناقشة مشروع خطة تنفيذية لتنفيذ استراتيجية روسيا التنموية منخفضة الكربون حتى عام 2050، والتي ستتضمن إجراءات شاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وتابع إيدلغيرييف: "نأمل أن نتمكن في النهاية من الوصول إلى تسعير الكربون في شكل نظام تداول حصص مشابه لتجربة سخالين، أو سعر الكربون على أي حال، سيتم تنفيذ هذا العمل على اتصال وثيق مع البزنس ورجال الأعمال".

المصدر: نوفوستي