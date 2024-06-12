شرف لنا أن نعيش في أجمل بلد على الأرض.. رواد الفضاء يهنئون بيوم روسيا (فيديو)

هنأ رواد الفضاء الروس المتواجدون حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية المواطنين الروس بيوم روسيا.

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وقال رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو في تهنئة مصورة نشرت في الصفحة الرسمية لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية على "تلغرام": "أصدقائي الأعزاء! نحن، أعضاء الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب وألكسندر غريبيونكين، نهنئكم من كل قلوبنا بيوم روسيا".

وأشار إلى أن 12 يونيو هو يوم عيد لمن يحب وطنه وتاريخه العظيم ويفتخر به.

من جهته أكد رائد الفضاء نيكولاي تشوف أن "حب الوطن هو ما يوحدنا جميعا"، مذكرا بأن أعضاء الطاقم سعداء بتمثيل بلادهم في الفضاء والعمل لصالح روسيا. وأشار إلى أن حب الوطن يجب أن يكون قويا وإذا كانت روسيا تريد أن تكون ناجحة ومريحة للحياة ومزدهرة فإن ذلك يعتمد على كل واحد من مواطنيها.

وأيدهم رجل الفضاء ألكسندر غريبيونكين قائلا: "نرى من الفضاء مدى ضخامة وجمال وطننا الذي يقطنه أناس من مختلف القوميات. روسيا بيتنا المشترك الذي يجب احترامه وحمايته. إنه لشرف لنا أن نولد ونعيش في أجمل بلد على كوكب الأرض. دعونا نتذكر ونقدر هذا".

المصدر: نوفوستي