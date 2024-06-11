عطل محرك يجبر طائرة على الهبوط على طريق سريع شمال روسيا (صور)

اضطرت طائرة خفيفة إلى الهبوط على طريق سريع في منطقة مورمانسك في شمالي غربي روسيا.

Russian north-west transport prosecutor

Russian north-west transport prosecutor

Russian north-west transport prosecutor

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ووفقا للمعلومات الأولية، فقد تعرضت الطائرة من طراز "سيسنا" لعطل فني، وفقا لمكتب المدعي العام للنقل بمنطقة الشمال الغربي، الذي يجري تحقيقا في الحادث.

وقد وقع الحادث على الكيلو 121 من طريق كولا-لوتا السريع، وهبطت الطائرة التابعة لشركة AK Laggar LLC بشكل جيد، ولم يصب أحد بأذى.

كما تجري إدارة تحقيقات النقل الإقليمي الغربي التابعة للجنة التحقيق الروسية تحقيقا. وبحسب الإدارة، كان هناك اثنان من أفراد الطاقم على متن الطائرة، ويعتقد أن الطائرة من طراز "سيسنا" قد عانت من عطل في المحرك.

المصدر: RT