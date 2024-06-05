زاخاروفا تشير إلى مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية على البيانات الغربية

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات مصادرها غربية ستؤدي إلى نتائج متحيزة حتى بدون أي نية خبيثة من واضعي البرامج.

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جاء ذلك وفقا لتصريحات زاخاروفا من خلال رسالة فيديو عرضت في المركز الصحافي الدولي للوسائط المتعددة في المركز الصحفي "روسيا سيغودنيا"، في إطار كلمتها للمائدة المستديرة حول دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مجتمع المستقبل، حيث تابعت: "من المهم بشكل خاص أن تكون لدينا إمكاناتنا الوطنية الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن النماذج التي يتم رفعها بناء على بيانات المصادر الغربية، حتى بدون تدخل طرف ثالث، ستعمل وفق نموذج دلالي وأيديولوجي غريب علينا".

ووفقا لزاخاروفا، فإن النتائج التي يتوصل إليها مثل هذا الذكاء الاصطناعي ستكون "منحازة"، حتى لو لم يكن التطوير نفسه يحتوي على أي "نوع من النوايا الخبيثة الدفينة داخله"، وأضافت: "أما في حال وجود مثل هذه النوايا، فسيكون الأمر أكثر خطورة".

وفي إطار المائدة المستديرة أيضا تم تقديم كتاب دراسي جديد للجامعات بعنوان "الأمن الدولي في عصر الذكاء الاصطناعي"، والذي حررته ماريا زاخاروفا شخصيا، ورئيس المعهد الوطني لدراسات الأمن العالمي أناتولي سميرنوف.

المصدر: RT