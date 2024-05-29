الإمارات تتطلع لإعداد مليون خبير بنظم الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات

أعلن عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات لشؤون الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أن بلاده سيكون لديها مليون خبير بنظم الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات.

خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي قال الوزير:"لدينا مبادرة لتعليم مليون شخص القدرة على كتابة الأوامر لنظم الذكاء الاصطناعي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. خلال 3 سنوات سيكون لدينا مليون خبير ومتخصص، وستكون إنتاجيتهم أضعاف الآخرين، وسنجد أن دبي والإمارات ستكون قادرة على تخطي مدن ودول أكبر وخلق عوائد اقتصادية كبيرة. في الإمارات نتحرك بسرعة كبيرة، والمجتمع يواكب هذه التطورات".

وأضاف:"فقدان الوظائف أو خلق الوظائف الإعلامية في الفترة القادمة سيعتمد على المنصات وسهولة استخدامها ورؤيتنا للتقنيات، ولا نستطيع القول إن الذكاء الاصطناعي سيؤدي لفقدان الوظائف ووصفه بالعدو في حكم مسبق. الأهم أن يكون لدينا رؤية إيجابية. تقنيات الذكاء الاصطناعي ستضاعف الإنتاجية، وتمثل فرصة لخلق فرص عمل أكثر، وفقدان الوظائف سيكون لمن لا يواكب هذه التقنيات والتطورات. لدينا تشريعات متطورة في الإمارات وجهات رقابية، وندرك أن هناك تخوفات كبيرة لدى الناس حول استخدام نظم الذكاء الاصطناعي للتلاعب في الرأي العام في مجتمعات مثل أمريكا خاصة مع ترقب الانتخابات الرئاسية. لدينا تشريعات في الإمارات هي الأولى من نوعها والأكثر تطورا بما يمنع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشهير والترويج للمحتوى غير الأخلاقي والاستخدامات غير القانونية".

إقرأ المزيد

واستطرد بالقول:"نرحب بكافة الشركات الإعلامية للعمل معنا على تطوير تقنيات متطورة بالذكاء الاصطناعي بهدف خدمة العمل الإعلامي، واستخدام هذه التقنيات لإنتاج المحتوى. اليوم، أنا شخصيا أنتج قصصا لأولادي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولاحظت أن تأثير هذا الأسلوب المبسط على الأطفال كان كبيرا خاصة في القدرة على التخيل وتوسيع الآفاق. نريد منصة إعلامية تنتج محتوى يتماشى مع قيمنا وعاداتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات تنتج خوارزميات تساعد الناس على فهم ما يدور حول العالم بشكل متحضر ودقيق".

وأكد أن"الذكاء الاصطناعي سيخدم البشرية، وأنه كوزير في دولة الإمارات العربية المتحدة عليه أن يكون واعيا للمخاطر ووضع التشريعات لمواجهة أي تحديات"، وقال:" لدينا التزام تجاه شعبنا في الإمارات والأجيال القادمة لتكون دولتنا الأفضل والأقوى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا".

المصدر: صحيفة الخليج