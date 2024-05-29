Meta قد تطلق اشتراكات مدفوعة لخدمات الذكاء الاصطناعي

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة Meta قد تطلق اشتراكات مدفوعة مقابل الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي Meta AI.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن Meta ستوفر الاشتراكات المدفوعة عبر منصاتها للراغبين بالحصول على ميزات متقدمة للذكاء الاصطناعي، لكنها ستحافظ على إمكانية الاشتراك مجانا بخدمات Meta AI الأساسية.

وتشير التسريبات إلى أن خدمات Meta AI المدفوعة ستوفر للمستخدمين إمكانيات متقدمة لإنشاء النصوص المعقدة والتقارير المكتوبة بالذكاء الاصطناعي.

كما سيحصل مستخدمو الاشتراكات المدفوعة أيضا على عدد أكبر من اللغات عند استعمال ميزات الترجمة، وستتوفر لهم أدوات وميزات إضافية في برامج الدردشة.

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ومن المتوقع أن يبقى الإصدار الأساسي من Meta AI مجانيا للمستخدمين عبر موقع الرسمي على الإنترنت، وأن يوفر الميزات الأساسية مثل الإجابات عن الأسئلة وميزات جدولة وإدارة المهام وميزات الترجمة وغيرها.

ويفترض أن تعلن Meta عن الاشتراكات المدفوعة خلال الأشهر القادمة، لكنها لم تنشر بعد معلومات رسمية عن موعد إطلاق هذه الاشتراكات أو تكلفتها بالنسبة للمستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن Meta كانت قد بدأت مؤخرا باختبار العديد من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنصات التابعة لها مثل "واتس آب" و"إنستغرام" و"فيسبوك".

المصدر: overclockers