بوتين يعين مساعده أليكسي ديومين سكرتيرا لمجلس الدولة

عيّن الرئيس فلاديمير بوتين مساعده أليكسي ديومين سكرتيرا لمجلس الدولة الروسي بمرسوم أصدره اليوم الأربعاء، نشر نصه على موقع الكرملين.

إقرأ المزيد

بذلك يخلف ديموين إيغور ليفيتين الذي شغل منصب سكرتير مجلس الدولة من 2013 حتى 14 مايو الحالي عندما عينه بوتين مستشارا له ومبعوثا خاصا للتعاون الدولي في مجال النقل.

ومجلس الدولة هو هيئة دستورية شكلها رئيس الدولة لضمان العمل المنسق لهيئات السلطة في الدولة والتفاعل بينها، وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لروسيا والمجالات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ويضم المجلس رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاتحاد ورئيس مجلس الدوما ورئيس الإدارة الرئاسية ورؤساء الأقاليم الروسية.

وتعقد هيئة رئاسة مجلس الدولة اجتماعاتها تحت قيادة رئيس الدولة عدة مرات سنويا.

ماذا نعرف عن أليكسي ديومين؟

ولد ديومين في 28 أغسطس 1972 في كورسك لعائلة طبيب عسكري

في الفترة من 1994 إلى 1996 عمل مهندسا في الوحدة المركزية للمراقبة الفنية الشاملة بالقوات الجوية الروسية

في 1996-2013 خدم في المصلحة الفدرالية للحراسة

عام 2013 تم تعيينه نائبا لرئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وتولى قيادة قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الروسي

عام 2015 تولى منصب رئيس الأركان العامة والنائب الأول للقائد العام للقوات البرية الروسية

من 24 ديسمبر 2015 إلى 2 فبراير 2016 كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع الروسي

منذ عام 2016 أصبح حاكما لمقاطعة تولا الروسية وفي 19 سبتمبر 2021 أُعيد انتخابه لهذا المنصب

عضو هيئة رئاسة مجلس الدولة الروسي ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الدولة (منذ ديسمبر 2020)

يحمل دكتوراه في العلوم السياسية ولقب "بطل روسيا" وعددا من الأوسمة الحكومية، وله رتبة فريق أول

وفي منتصف مايو الحالي، قام بوتين بتعيين ديومين مساعدا له، ليشرف على قضايا المجمع الصناعي العسكري والرياضة والتواصل مع مجلس الدولة.

المصدر: RT + وكالات