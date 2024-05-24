اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: أبرمنا اتفاقيات مع أكبر المؤسسات الإعلامية في روسيا

أعلن المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبد ربه اليامي، إبرام عدد من مذكرات التعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية في روسيا.

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وأشار اليامي خلال "منتدى قازان 2024" المنعقد بجمهورية تتارستان الروسية إلى أن الاتحاد عمل على توثيق العلاقات الإعلامية بين وكالات الأنباء الأعضاء، ونظيراتها في روسيا.

وأوضح أن هذه الشراكات أتاحت للاتحاد تنظيم العديد من البرامج والدورات التدريبية لمصلحة الإعلاميين في الدول الأعضاء، وإقامة عدد من المنتديات والمؤتمرات لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ولاسيما في المجال الإعلامي.

وأشاد بدور البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي في تنسيق التعاون بين الاتحاد والمؤسسات الإعلامية الروسية، انطلاقا من إدراكها العميق لرسالة الدبلوماسية الحقة بوصفها نشاطا تواصليا يشمل مختلف المجالات، ولاسيما الثقافية والاتصالية.

وتحدث خلال الجلسة ممثلون عن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها، وبينهم المدير العام للشؤون السياسية في الأمانة العامة للمنظمة محمد صلاح الدين تقية، والمدير المكلف لإدارة الإعلام في الأمانة العامة للمنظمة الدكتور عبد الحميد صالحي، ومراد ياندييف من البنك الإسلامي للتنمية.

كما تحدثت نتاليا تارتينوفا نيابة عن رئيس البعثة الروسية لدى المنظمة توركو داوودوف.

المصدر: "يونا"