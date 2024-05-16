فولودين: الأحكام الجديدة للدستور الروسي تزيد من كفاءة النظام السياسي

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن تنفيذ الأحكام الجديدة للدستور الروسي تزيد من كفاءة النظام السياسي.

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جاء ذلك في تصريحات لوكالة "تاس" اليوم الخميس، حيث أشار فولودين إلى أن الرئيس بوتين، من خلال اعتماد نواب رئيس الوزراء والوزراء من قبل مجلس الدوما، نقل جزءا من صلاحياته في حكم الدولة إلى الشعب الروسي، ممثلا في نوابه بمجلس الدوما، حيث أن "التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للسلطة في روسيا وصل الآن إلى مستوى جديد".

وردا على سؤال "تاس" ما إذا كانت الممارسة الجديدة المتمثلة في موافقة الدوما على الوزراء لها ما يبررها أو ما إذا كان ينبغي تعديل شيء ما بهذا الصدد، أشار فولودين إلى أن القضية "ليست في الممارسة العملية، وإنما في تنفيذ الأحكام الجديدة للدستور، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة النظام السياسي".

وتابع فولودين: "لقد نقل الرئيس جزءا من صلاحياته إلى مواطني البلاد، بحيث يشاركون من خلال نوابهم في حكم الدولة، ويوافقون على رئيس الحكومة ونواب رئيس الوزراء والوزراء. وهذه مسؤولية في المقام الأول، وبالطبع مستوى جديد من التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث نعمل معا من أجل النتيجة النهائية".

كذلك تحدث رئيس مجلس الدوما عن تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع، حيث قال إن مجلس الدوما يدعم الوزير الجديد وهو مستعد لمساعدته، مشيرا إلى أنه لا يخطط بعد لدعوة بيلاوسوف إلى مجلس الدوما.

المصدر: تاس