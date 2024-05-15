بوتين يتقدم بالشكر لوزير الدفاع السابق شويغو

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو بالشكر له على عمله وزيرا للدفاع وعلى مجهوداته في السنوات الماضية في بناء القوات المسلحة الروسية.

جاء ذلك خلال اجتماع بوتين بقيادات وزارة الدفاع وقادة المناطق العسكرية والوزير السابق، حيث قال: "أود التقدم بالشكر للسيد سيرغي شويغو على ما فعله خلال السنوات الماضية لبناء القوات المسلحة ومنحها مظهرا جديدا. وأعتقد أن لا أحد يشك في أن هذا المظهر مستمر في التطور، بما في ذلك الاستجابة لمتطلبات يومنا الحاضر، ومتطلبات أساليب الحرب الحديثة".

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وأكد بوتين، في الوقت نفسه، على أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وتابع: "لم تكن أمور كثيرة واضحة قبل بدء الأعمال العدائية، سواء بالنسبة لنا أو لجميع أولئك الذين يتعاملون بطريقة أو بأخرى مع مسألة بناء القوات المسلحة. هذا أمر واضح، لكن مدى سرعة استجابتنا لمتطلبات العصر يمنحنا الثقة في أننا سنحل بالتأكيد جميع المشكلات من هذا النوع".

وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، ووزير الدفاع الجديد أندريه بيلاوسوف، الذي سبق أن قال في كلمته أمام مجلس الاتحاد يوم أمس الثلاثاء إنه بفضل سيرغي شويغو، "تم إنشاء نظام حديث للقوات المسلحة الروسية، يحقق أهدافه بنجاح، وتلك مساعدة كبيرة لإنجاز المهام التي حددها الرئيس".

وقد قدم بوتين في 12 مايو الجاري ترشيحه لأندريه بيلاوسوف لمنصب وزير الدفاع إلى مجلس الاتحاد للتشاور، وقام بتعيين شويغو أمينا لمجلس الأمن الروسي، فيما عيّن نيكولاي باتروشيف (الذي كان يشغل منصب أمين مجلس الأمن الروسي) مساعدا للرئيس.

المصدر: إنترفاكس