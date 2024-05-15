رئيس غينيا بيساو يستعرض مهاراته في الرماية بجامعة القوات الخاصة الروسية في الشيشان (فيديو)

وصل أومارو سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو إلى جامعة "فلاديمير بوتين" للقوات الخاصة الروسية في جمهورية الشيشان، في إطار زيارته إلى روسيا التي بدأها في الـ10 من مايو الجاري.

وظهر إمبالو وهو يرمي من مسدس حربي في أحد حقول الرمي التابعة للجامعة وكان بجانبه مساعد يسجل المدة الزمنية للرمي ويحصي الأهداف التي تمكن من إصابتها.

ويشمل برنامج زيارته اجتماع عمل مع حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف، وزيارة جامعة القوات الخاصة الروسية التي تحمل اسم "فلاديمير بوتين"، ومجمع المجد التذكاري الذي يحمل اسم "أحمد حجي قديروف"، والمشاركة في مراسم "يوم الحزن" في جمهورية الشيشان.

المصدر: RT