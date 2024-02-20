الشيشان تطلق اسم بوتين على جامعة القوات الخاصة

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إن جامعة القوات الخاصة في غودرميس حققت الهدف الذي من أجله تم إنشاؤها، معلنا أنه تقرر تسميتها باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع قديروف في قناته على "تيليغرام" أنه "تم اتخاذ قرار تسمية جامعة القوات الخاصة الروسية منذ بداية إنشائها على اسم الشخصية السياسية البارزة في عصرنا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المؤسسة في مستوى التطلعات والآمال، وتثبت أنها قادرة على إفادة وطننا الأم العظيم - روسيا".

وأضاف أنه "نظرا إلى أن فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) نهض بروسيا وأصبح الضامن للدستور وعظمة واستقلال الوطن الأم، بالنسبة لنا لم يكن هناك شخص أكثر جدارة يمكن تسمية هذه المؤسسة باسمه".

المصدر: RT