ماتفيينكو تدعو لمنع المحاولات لتزوير التاريخ

دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إلى "الحفاظ على الحقيقة عن الحرب الوطنية العظمى" ومنع المحاولات "لتزوير التاريخ".

وقالت ماتفيينكو في رسالة إلى المواطنين بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى، يوم 9 مايو: "اليوم واجبنا المشترك الحفاظ على الحقيقة عن الحرب الوطنية العظمى، ومنع تشويه الحقائق وإعادة كتابة التاريخ والتقليل من دور الجيش الأحمر في دحر ألمانيا الفاشية وتحرير أوروبا من طاعون النازية ومنع انتعاش النازية وانتشار إيديولوجيتها الهدامة".

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وأشارت إلى أن هذا العيد يوحد جميع مواطني روسيا، مؤكدة أنه على الرغم من مرور العقود "يبقى التاسع من مايو بالنسبة لنا جميعا رمزا للوحدة الشعبية ومجد المحاربين" وأن "أهميته لا تتضاءل مع مرور السنوات".

يذكر أن روسيا تحتفل يوم الخميس 9 مايو بالذكرى الـ 79 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: نوفوستي