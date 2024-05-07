روسيا تشهد اليوم مراسم تنصيب بوتين رئيسا للبلاد

تشهد روسيا اليوم الثلاثاء مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد للمرة الخامسة، وسيقام حفل التنصيب وأداء القسم الدستوري في الكرملين.

وقد أدى بوتين هذا القسم أربع مرات. ففي عام 2000 صوت 52.94٪ من الروس الصالح بوتين البالغ من العمر 47 عاما، وفي عام 2004 - 71.31٪، وفي عام 2012 - 63.6٪، وفي عام 2018 - 76.7٪.

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وفي انتخابات مارس من هذا العام، نال بوتين البالغ من العمر 71 عاما- نسبة قياسية من الأصوات - 87.28٪.

وكما أفاد ممثل الكرملين دميتري بيسكوف، سيتم حفل التنصيب اليوم وفقا للبروتوكول المعتمد بالفعل، ولكن مع "فروق معينة". ولم يكشف بيسكوف بعد عن أي منها.

وفقا للسيناريو التقليدي، يتوجه الرئيس إلى الحفل من مكتبه إلى قصر الكرملين الكبير. ويمر عبر الشرفة الحمراء للقصر إلى ساحة الكاتدرائية، حيث يستعرض القائد الأعلى للقوات المسلحة مرور الفوج الرئاسي. ولحظة وصول بوتين إلى القصر، يجب أن يكون كل شيء جاهزا: الضيوف في مقاعدهم، وسيحضر عناصر حرس الشرف العلم الوطني لروسيا وراية رئيس روسيا الاتحادية (نسر برأسين على خلفية ثلاثية الألوان)، ثم شعار رئيس الدولة ونسخة الدستور التي سيضع بوتين يده عليها أثناء أداء القسم.

تضم قائمة الضيوف في الكرملين: ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية: حكومة روسيا، ومجلس الاتحاد، ومجلس الدوما، والإدارة الرئاسية، وحكام الكيانات الفيدرالية وممثلي الديانات الرئيسية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والكثير من الشخصيات العامة وكذلك العديد من الصحفيين وغيرهم.

وفي عام 2018، استغرقت فعالية التنصيب حوالي 48 دقيقة، بما في ذلك استعراض الفوج الرئاسي.

يشار إلى أن فلاديمير بوتين من مواليد لينينغراد في 7 أكتوبر عام 1952. وهو خريج كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية (بطرسبورغ الآن) وكذلك أكاديمية الاستخبارات الخارجية. خدم في أجهزة أمن الدولة، وعمل في إدارة بطرسبورغ، وانتقل للعمل في موسكو في عام 1996 . وشغل بوتين مرتين (في النصف الثاني من عام 1999 وفي الفترة 2008-2012) منصب رئيس وزراء روسيا.

المصدر: تاس