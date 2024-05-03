روسيا: فتح قضية جنائية بعد حرق كتاب "العهد الجديد"

فتح المحققون في مدينة نوفوالكسندروفسك بإقليم ستافروبول الروسي قضية جنائية بعد حرق كتاب "العهد الجديد" على يد بعض الشباب، الذين نشروا فعلتهم على تطبيق "تليغرام".

وبحسب الخدمة الصحفية لمكتب التحقيق التابع للجنة التحقيق الروسية، فقد "قام المشتبه بهم، أثناء تواجدهم في باحة منزل بمدينة نوفوألكسندروفسك، بدوافع الشغب والكراهية الدينية، بإحراق كتاب (العهد الجديد). وقاموا بتسجيل أفعالهم بالفيديو، ثم نشروها لاحقا على تطبيق (تليغرام)".

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وقد تمكن المحققون، بالتعاون مع موظفي الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية الروسية، من التعرف على ثلاثة شبان واحتجازهم بتهم تتعلق بالفقرة الأولى من المادة 148 الخاصة بإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، والفقرة الثانية من المادة 213 من القانون الجنائي الروسي الخاصة بالشغب.

المصدر: تاس