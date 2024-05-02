السويد تسمح بفعالية جديدة لحرق القرآن

أفادت قناة SVT التلفزيونية، بأن الشرطة السويدية سمحت بإجراء عملية أخرى تتعلق بحرق القرآن الكريم في مدينة مالمو، حيث ستقام مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام.

في وقت سابق، ذكرت قناة SVT أن الشرطة السويدية تلقت طلبا آخر لتنفيذ فعالية تتعلق بحرق القرآن في 3 مايو، أي قبل يوم واحد من بدء مسابقة يوروفيجن.

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وجاء في الخبر: "أعطت الشرطة الإذن، بحرق القرآن يوم الجمعة في ميدان غوستاف أدولف في مالمو".

ونوهت القناة بأنه يشرف على تنظيم الفعالية شخصان سبق لهما أن أحرقا القرآن.

وشددت الشرطة على أنها، تعتزم اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي تتم الفعالية بهدوء قدر الإمكان. وذكرت القناة أن المتحدث باسم الشرطة بير إنجستروم حث الجميع في منطقة مالمو على التزام الهدوء وتجاهل الفعالية التي وفقا له، تهدف إلى "الإساءة والغضب".

المصدر: نوفوستي