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اعتقال المتهم الـ12 بالهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس" في موسكو (صورة)

أخبار روسيا

اعتقال المتهم الـ12 بالهجوم الإرهابي على مجمّع
Globallookpress
مجمع "كروكوس" الذي تعرض لهجوم إرهابي يوم 22 مارس 2024 بضواحي موسكو
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أعلنت محكمة باسماني في موسكو اعتقال جومخون كوربانوف المتهم الـ12 على ذمة التحقيق في الهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس" حتى الـ22 من مايو المقبل.

وأفاد مصدر أمني روسي أمس باعتقال ضالع جديد في الهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس" بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي، ليصل عدد المعتقلين إلى 12 بمن فيهم منفذو الاعتداء الـ4.

اعتقال المتهم الـ12 بالهجوم الإرهابي على مجمّع موسكو.. توقيف المتورط الـ12 بقضية الهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس"

ووقع الهجوم الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو وأسفر عن مقتل 145 شخصا.

المصدر: نوفوستي

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