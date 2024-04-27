اعتقال المتهم الـ12 بالهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس" في موسكو (صورة)

أعلنت محكمة باسماني في موسكو اعتقال جومخون كوربانوف المتهم الـ12 على ذمة التحقيق في الهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس" حتى الـ22 من مايو المقبل.

وأفاد مصدر أمني روسي أمس باعتقال ضالع جديد في الهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس" بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي، ليصل عدد المعتقلين إلى 12 بمن فيهم منفذو الاعتداء الـ4.

ووقع الهجوم الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو وأسفر عن مقتل 145 شخصا.

المصدر: نوفوستي