فريق روسي يحقق "إنجازات ذهبية" في أولمبياد "منديلييف" للكيمياء في الصين

انتهى في شانجانغ الصينية أولمبياد الكيمياء "مينديلييف" الدولي الـ58 لتلاميذ المدارس. وفاز المنتخب الروسي بـ5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية.

وشارك في الأولمبياد العام الجاري 151 تلميذا مثلوا 21 بلدا، فضلا عن بريطانيا واليابان والإمارات العربية التي أرسلت إلى الصين مراقبين لها. وبلغ في أولمبياد العام الجاري العدد الإجمالي للميداليات 90 ميدالية، وضمنها 15 ميدالية ذهبية و30 ميدالية فضية و45 ميدالية برونزية.

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وقد هنأ وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف التلاميذ الروس بهذا الإنجاز الذهبي في أولمبياد الكيمياء "مينديلييف". وضم المنتخب الروسي 10 تلاميذ من المدارس الثانوية، وحصل على الميداليات الذهبية تلميذان من موسكو وتلميذ واحد من جمهورية باشكورستان وتلميذ من إقليم ألتاي وتلميذ من جمهورية تتارستان.

واستغرق الأولمبياد 6 أيام، وتكوّن من 3 دورات، وتضمن برنامج الدورة الأولى مسائل من منهج المدارس الكيميائية الخاصة. وعرضت على التلاميذ في الدورة الثانية مسائل أكثر تعقيدا. أما في الدورة الثالثة فكان على التلاميذ إجراء تحليل كيميائي للمواد وغيره من الاختبارات المعقدة.

يذكر أن أولمبياد "مينديلييف" عبارة عن مرحلة هامة على طريق التحضير لأولمبياد الكيمياء الدولي الذي سيقام في يوليو المقبل في الرياض.

المصدر: نوفوستي