 
مباشر

رئيس لجنة التشريع الدستوري يحدد موعد تنصيب بوتين

أخبار روسيا

رئيس لجنة التشريع الدستوري يحدد موعد تنصيب بوتين
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xes4

أكد رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس أن تنصيب الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين سيتم في 7 مايو المقبل.

إقرأ المزيد
رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية تمنح بوتين بطاقة
رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية تمنح بوتين بطاقة "الرئيس"

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث قال: "لدينا حفل التنصيب الرئاسي في السابع من مايو، وستكون هناك معلومات بشأن اختبارات PCR لفيروس كورونا للسادة أعضاء المجلس قبل هذا الموعد".

وبموجب القانون، يبدأ الرئيس المنتخب ممارسة صلاحياته بعد ست سنوات من تاريخ تولي الرئيس السابق منصبه، وقد تولى بوتين مهام الرئاسة في 7 مايو 2018.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا