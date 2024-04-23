رئيس لجنة التشريع الدستوري يحدد موعد تنصيب بوتين

أكد رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس أن تنصيب الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين سيتم في 7 مايو المقبل.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث قال: "لدينا حفل التنصيب الرئاسي في السابع من مايو، وستكون هناك معلومات بشأن اختبارات PCR لفيروس كورونا للسادة أعضاء المجلس قبل هذا الموعد".

وبموجب القانون، يبدأ الرئيس المنتخب ممارسة صلاحياته بعد ست سنوات من تاريخ تولي الرئيس السابق منصبه، وقد تولى بوتين مهام الرئاسة في 7 مايو 2018.

المصدر: تاس