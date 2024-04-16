رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية تمنح بوتين بطاقة "الرئيس"

منحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين بطاقة "رئيس الجمهورية" عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية الأخيرة.

وقال بوتين مخاطبا الشعب الروسي، بعد إعلان اللجنة الانتخابية المركزية الروسية النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية إنه سيبذل قصارى جهده لتبرير ثقة المواطنين الروس فيه، وإن كل المشروعات والبرامج الوطنية واسعة النطاق التي تحدث عنها في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية ستكون محل التنفيذ.

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من جانبها صرحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية بامفيلوفا، خلال اجتماعها بالرئيس بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن منتقدي روسيا اعتمدوا على الإرهاب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمساعدة شركائهم الأوكرانيين، وعلى تخويف الناس وإثارة الخوف والذعر، إلا أنهم بذلك، وفقا لبامفيلوفا، "لعبوا أيضا دورا كبيرا في توحيد شعبنا بما يفعلونه، فقد كان الإقبال مرتفعا، والنتيجة ساحقة".

وقد جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15-17 مارس الماضي، وبعد معالجة 100% من أصوات الناخبين، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي