أكدت لجنة التحقيق الروسية، أن المحققين العاملين فيها، سيقومون حتما بتحديد هوية جميع المتورطين في مقتل مراسل إزفستيا سيميون يريومين على الحدود بين دونباس ومقاطعة زابوروجيه.

وأفاد المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، بأن المحققين سيحددون حتما جميع المسؤولين في القوات المسلحة الأوكرانية عن جريمة مقتل الصحغي الروسي.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "بتوجيه من رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، سيقوم المحققون باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحديد هوية المتورطين في مقتل الصحفي وتقديمهم إلى العدالة".

أمس الجمعة، أعلنت "إزفستيا" عن مقتل مراسلها الحربي سيميون يريومين (42 عاما) أثناء أداء مهامه المهنية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على محور زابوروجيه.

وأشارت إلى أن الصحفي يريومين لقي مصرعه متأثرا بجراحه بعدما أصيب بذخيرة أطلقتها طائرة أوكرانية بدون طيار.

المصدر: تاس