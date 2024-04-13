سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة من مقاتلات " Su-35S"المحدثة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أن سلاح الجو الروسي تسلّم أول دفعة من مقاتلات " Su-35S" المخصصة لهذا العام.

وقال نائب المدير العام للمؤسسة، فلاديمير أرتياكوف:"تتميز الطائرات التي تم تسليمها للجيش بأداء ممتاز وقدرات عالية على المناورة، وحصلت مقاتلات Su-35S على أحدث المعدات وأنظمة الرصد والتصويب التي تمكنها من رصد أهدافها على مسافات بعيدة، ومنظوماتها تسمح لها بتبادل البيانات بسرعة مع الطائرات الأخرى ومع مراكز التحكم الأرضية".

وتتميز مقاتلات "Su-35S" الروسية بخصائص قريبة من تلك الموجودة في مقاتلات الجيل الخامس، إذ طليت بمواد خاصة لتقليل بصمتها الرادارية، كما حصلت على معدات حرب إلكترونية تحميها من ضربات الصواريخ الموجهة، وجهّزت برادارات لتتبع 30 هدفا في نفس الوقت، وتمكنها من ضرب 8 أهداف في وقت واحد.

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ويمكن لهذه الطائرات التحليق بسرعة 2400 كلم/سا، وقطع 3600 كلم في كل مهمة، كما جهّزت بصواريخ "جو-جو" يمكنها ضرب أهداف على مسافة 400 كلم، وحصلت على صواريخ مضادة للأهداف البرية والجوية، وثبتت عليها 12 نقطة تعليق لحمل أسلحة موجهة وغير موجهة، وجهّزت برشاشات GSh-30-1 من عيار 30 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا