الشيشان تعتزم ترميم مسجد دونيتسك

صرح رئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية دونيتسك الشعبية رشيد براغين أن مؤسسة بطل روسيا أحمد حاج قديروف الشيشانية ستعيد ترميم المسجد الوحيد في دونيتسك.

وقال براغين في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "لقد اجتمعنا على مستوى قيادة جمهورية الشيشان، والتقينا مسؤولي مؤسسة بطل روسيا أحمد حاج قديروف (والد رمضان قديروف)، التي ترأسها زوجته أيماني قديروفا، وتلقينا وعدا قاطعا بترميم مسجد دونيتسك.. لدينا كل شيء جاهز لهذا - الخطة والميزانية".

وأشار إلى أن توقيت بدء العمل يعتمد على المزيد من تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية من قبل القوات المسلحة الروسية، ووقف قصف القوات الأوكرانية للمدينة.

واختتم براغين: "نحن جاهزون، ومقاولونا جاهزون أيضا".

ويقع المسجد في منطقة كويبيشفسكي في دونيتسك، التي تتعرض لقصف مكثف منذ عام 2014، وتعرضت جدران ونوافذ المسجد وكذلك المنطقة المحيطة به، لأضرار كبيرة بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية له؛ وبالقرب من المبنى يمكن رؤية شظايا قذائف وذخائر صغيرة وحتى قذائف غير منفجرة.

وفي وقت سابق صرحت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، أنه تم الانتهاء من ترميم مسجد في ماريوبول العام الماضي بتمويل من مؤسسة بطل روسيا أحمد قديروف.

المصدر: نوفوستي