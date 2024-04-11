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موسكو.. أسلحة ومتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار (فيديو+صور)

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موسكو.. أسلحة ومتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار (فيديو+صور)
أسلحة وأدوات خاصة بالمتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار
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عثرت الشرطة في مرآب سائق دراجة نارية بمقاطعة موسكو على أسلحة وذخيرة ومكونات عبوات ناسفة وكمية من الحشيش والمهلوسات، بعد أن أطلق النار على دورية للشرطة لم يمتثل لأوامرها بالتوقف.

وصادرت الشرطة لديه بندقية كلاشينكوف ومسدس ماكاروف وكاتم صوت وخراطيش لأسلحة الصيد ومجرفة خاصة بخبراء المتفجرات والعديد من الأشياء الأخرى المثيرة للاهتمام.

يشار إلى أن الفار نفسه كان مختبئا في مقاطعة تفير لعدة أيام، ويجري الآن استجوابه أمام لجنة التحقيق الروسية.

موسكو.. أسلحة ومتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار (فيديو+صور)أسلحة وأدوات خاصة بالمتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار

وضمن المواد التي عثر عليها 8 كيلوغرامات من مادة الميفيدرون المنشطة وعدة قوالب من الحشيش وعلبة من عقار النشوة.

موسكو.. أسلحة ومتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار (فيديو+صور)أسلحة وأدوات خاصة بالمتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار

كما نشرت الداخلية الروسية فيديو لمطاردة الموقوف ومحاولته مهاجمة الشرطة في ضواحي موسكو مؤخرا.

موسكو.. أسلحة ومتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار (فيديو+صور)أسلحة وأدوات خاصة بالمتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار

موسكو.. أسلحة ومتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار (فيديو+صور)أسلحة وأدوات خاصة بالمتفجرات وممنوعات في حوزة سائق دراجة فار

المصدر: وكالات

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