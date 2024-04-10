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حاكم: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أخبار روسيا

حاكم: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، ليلة الأربعاء.

وقال بوغوماز في بيان له على "تلغرام" إنه "تم إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

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وأشار إلى أن المسيرة تم إسقاطها فوق منطقة براسوفو بوسائل الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأكد الحاكم عدم وجود أي إصابات أو دمار على الأرض، مضيفا أن هيئات الطوارئ تنشط في المنطقة.

المصدر: RT

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