الدفاع الروسية: تدمير مستودع يضم 32 مدفعا وورشات للطائرات والزوارق المسيرة الأوكرانية

استهدفت القوات الروسية خلال يوم مستودعا أوكرانيا يضم 32 مدفع هاوتزر عيار 152 ملم، كما دمرت ورشتين لتجميع الطائرات المسيرة، وأخرى لإعداد وإطلاق الزوارق المسيرة.

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أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي، مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 955 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي ما يلي أبرز تفاصيل التقرير:

على محور كوبيانسك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على خط المواجهة، وخسر العدو هناك نحو 20 عسكريا

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، كما صدت أربع هجمات مضادة، ووصلت خسائر القوات الأوكرانية إلى نحو 360 جنديا

على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي وصدت 11 هجوما مضادا، فيما خسر العدو حوالي 395 جنديا

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على خط المواجهة، وصدت هجومين مضادين وكبدت العدو خسائر تبلغ 115 جنديا

على محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 65 عسكريا

تدمير قاعدة لتخزين الأسلحة والذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية والتي تضم 32 مدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، وورشتين لتجميع الطائرات بدون طيار، ومنشأة لإعداد وإطلاق الزوارق المسيرة، كما تمت إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرنية في 128 منطقة

إسقاط 172 طائرة أوكرانية بدون طيار و3 قنابل جوية موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع وقذيفتين من راجمتي الصواريخ HIMARS و"أوراغان".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية