بوتين يهنئ مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك، مثمنا تمسكهم بتقاليدهم التاريخية والثقافية والدينية ومساهمتهم في تطوير المجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وفي رسالة "إلى مسلمي روسيا" نشرت على موقع الكرملين اليوم الأربعاء، أعرب بوتين عن "تهانيه القلبية" لهم وقال: "على مدى قرون، جسد عيد الفطر لأتباع الإسلام فرحة التجديد والتطلع إلى كمال الأخلاق ونقاء الأفكار والأفعال".

وتابع: "يحافظ المسلمون في روسيا بعناية على التقاليد التاريخية والثقافية والدينية الغنية لأسلافهم، ويتبعون وصايا آبائهم، ويحتفلون بهذا العيد في مجتمعاتهم ومع أسرهم، ويقدمون المساعدة للمحتاجين".

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وأشار بوتين إلى أن المنظمات الإسلامية "تشارك بشكل خلاق في حياة البلاد، وفي تنفيذ المبادرات الوطنية والتعليمية والخيرية الهامة، وتتعاون بشكل مثمر مع المؤسسات الحكومية والعامة، وتعطي الأولوية لتعليم جيل الشباب، وتدعم المشاركين والمحاربين القدامى في العملية العسكرية الخاصة وذويهم، كما تقدم مساهمة كبيرة في تعزيز وحدة شعبنا والحفاظ على الوئام بين الأعراق".

وفي ختام رسالته تمنى رئيس الدولة لمسلمي روسيا الصحة والنجاح وكل التوفيق.

المصدر: موقع الكرملين