زاخاروفا تفوز بجائزة "فينكس الوطنية" لإسهاماتها في نشر وتطوير منصة Rutube الروسية

تلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأحد جائزة "فينيكس الوطنية" لإسهامها في تطوير منصة Rutube الروسية وكشفها الضغوط التي تتعرض لها الخارجية عبر المنصات الأخرى.

وقالت زاخاروفا خلال تسلمها الجائزة: "بالرغم من مشاركتنا وتواجدنا في منصات عالمية كبرى إلا أننا متواجدون هناك تحت ظروف قاسية ونواجه حربا معلوماتية شرسة وغير نزيهة ضمن أي محتوى ننشره عبرها".

وأضافت: " نواجه حربا معلوماتية وتضليلية شرسة حيث يتم تحريض الجميع ضدنا، وكم مرة حاولوا منعنا من النشر عبر المنصات العالمية وحرماننا من النشر عبرها".

وأشارت زاخاروفا إلى أن النقطة المخيفة والمرعبة بهذا الصدد ليس المنع من النشر كمبدأ وإنما إمكانية اقتطاع جزء من حديثك ضمن مقطع فيديو منشور مسبقا وتغيير المضامين دون علمك".

وشجعت زاخاروفا الجميع على استخدام منصة Rutube والمساهمة في تطويرها ونشرها عالميا، مؤكدة أن تطوير هذه المنصة سيسهم في استقلال روسيا عن الرقابة الغربية في مجال المعلومات.

أشارت إلى أن وزارة الخارجية الروسية دعت لسنوات عديدة إلى تطوير المنصات الروسية مدركة حقيقة المنصات الغربية التي تستبعد أي دولة تعتبرها غير متناسبة مع المضاامين التي تنشرها وتروج لها، وتراها في مرحة ما "دولا غير مرغوب بها" في فضائها الرقمي.

إقرأ المزيد

ولفتت إلى أن المشروع الروسي لتطوير منصة Rutube تعرض للانتقاد مرارا مشيرين إلى أن روسيا لن تتمكن من اللحاق بالركب الغربي ومجاراة التنافسية في إطار المنصات العالمية الكبرى المتواجدة منذ زمن.

وقالت في هذا الإطار: "الكثيرون قالوا لماذا نطور منصاتنا الرقمية طالما هناك العديد من البدائل المناسبة التي اعتدنا عليها؟، قال الكثيرون أننا لن نكون قادرين على اللحاق بالركب والتفوق على المنصات المتوفرة فعليا".

وأشارت إلى أن الكثيرين اعتقدوا أن جودة المنصات الروسية التي يجري العمل على تطويرها لن تكون بذات الجودة التي تتمتع بها المنصات الغربية"، مضيفة، "أنظروا اليوم هناك Rutube، ولدينا الثقة أنه حتى لو قرر الغرب يوما حظرنا من منصاته فلدينا أساس موثوق لتطوير اتجاهنا الخاص".

وأقامت منصة Rutube اليوم الأحد أول جائزة وطنية بعنوان "Phoenix" في مجمع المعارض الروسي منحت للمدونين المحظورين عبر المنصات الغربية.

المصدر: نوفوستي