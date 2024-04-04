بعد تعرضه للطعن.. حاكم مقاطعة مورمانسك يرقد بالعناية المركزة

صرح يوري شيرييف، كبير الأطباء في مستشفى أباتيتي-كيروف، أن حالة حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية أندريه تشيبيس خطيرة، وذلك بعد تعرضه لهجوم بسكين، مشيرا إلى أنه يرقد في العناية المركزة.

وقال شيرييف: "الحالة خطيرة، إنه في العناية المركزة، وقد كان محظوظا للغاية لأن الشريان الأورطي لم يتأثر، لذلك سيتم إجراء المزيد من العلاج في العناية المركزة".

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وأضاف كبير الأطباء أنه تم إجراء عملية جراحية لتشيبيس استمرت لأكثر من ساعة.

وتوجه وزير الصحة في مقاطعة مورمانسك، دميتري بانيشيف، مع فريق من الأطباء، إلى المستشفى الموجود فيه أندريه تشيبيس لرؤيته والاطمئنان عليه.

وتعرض حاكم مقاطعة مورمانسك لهجوم بسكين من قبل رجل، عند خروجه من المركز الثقافي المحلي، وبحسب ما نشرته صحيفة "فيتشيرني مورمانسك"، فإن تشيبيس أصيب في بطنه وتم نقله إلى مستشفى في مدينة كيروفسك المجاورة.

واعتقل أحد موظفي الحرس الوطني الروسي الرجل الذي هاجم الحاكم، وبحسب لجنة التحقيق، هو من سكان مدينة أباتيتي في أقصى شمال غرب روسيا، وأصيب أثناء اعتقاله.

وقال مصدر لوكالة "ريا نوفوستي" في وكالات إنفاذ القانون إن المشتبه به من مواليد عام 1981، وكان يعمل في السكك الحديد واتهم في السابق بتهمة التسبب في الإضرار بالصحة.

المصدر: "نوفوستي"+RT