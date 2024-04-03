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محادثات روسية إريترية حول التعاون العسكري التقني في ميناء مصوع على البحر الأحمر

أخبار روسيا

محادثات روسية إريترية حول التعاون العسكري التقني في ميناء مصوع على البحر الأحمر
Sputnik
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أعلنت السفارة الروسية في إريتريا أن البلدين عقدا محادثات حول تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي في ميناء مصوع الإريتري على البحر الأحمر.

وجاء في بيان السفارة: "عقدت المحادثات الروسية الإريترية حول التعاون العسكري التقني في مقر إقامة رئيس إريتريا، وتبادل الجانبان وجهات النظر والمقترحات بشأن تطوير التعاون في هذه المجالات، وحددا المزيد من خطوات التعاون".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، رافق نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كاساتونوف خلال زيارة للفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف" الراسية في ميناء مصوع كجزء من جدول الأعمال المخصص للذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإريتريا.

ودخلت الفرقاطة ميناء إريتريا في 28 مارس، وأعلن قسم دعم المعلومات لأسطول المحيط الهادئ، أن زيارة الفرقاطة تعتبر أول زيارة لسفينة روسية إلى هذا البلد في تاريخ روسيا المعاصر.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

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