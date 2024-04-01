الأمن الروسي يعتقل مشبوها بايع تنظيما إرهابيا وأعلن استعداده لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا

اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة روستوف على الدون جنوب غربي البلاد مشبوها تخابر مع تنظيم إرهابي عبر قنوات سرية، وأكد له استعداده لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تخابر الموقوف مع عناصر تنظيم إرهابي من مقاطعة روستوف وأعلن انضمامه للتنظيم، واستعداده لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية في روسيا".

ومؤخرا، قبض الأمن الفدرالي الروسي على قيادي و5 أعضاء في منظمة "ايلي-آيات" المتطرفة في مقاطعة روستوف ووجهت لهم تهما بالنشاط المتطرف.

المصدر: تاس