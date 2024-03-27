بوتين يقارن بين النفقات العسكرية لروسيا والولايات المتحدة

قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين النفقات العسكرية لروسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ما تنفقه واشنطن يشكل حوالي 40% من إجمالي النفقات العسكرية العالمية.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الطيارين العسكريين في مدينة تورجوك، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تنفق على الاحتياجات الدفاعية نحو 40% من إجمالي النفقات العالمية على القطاع الدفاعي... وروسيا 3.5%".

وأشار بوتين إلى أنه حسب معطيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أنفقت الولايات المتحدة على الدفاع 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، بينما أنفقت روسيا 4% وإسرائيل 4.5% وأوكرانيا 33.5%.

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وتابع: "ولكن بأرقام القيمة المطلقة هناك فارق كبير. ففي عام 2022 أنفقت الولايات المتحدة حسبما أتذكر 811 مليار دولار وروسيا 72 مليار دولار"، مضيفا أن "الفارق ملموس، وهو أكثر من عشرة أضعاف".

وجدير بالذكر أن الرئيس بوتين قام يوم الأربعاء بتفقد مركز لتدريب الطيارين تابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تورجوك بمقاطعة تفير، حيث عرضت عليه مروحيات قتالية من طراز "مي 28" و"مي 8"، وتواصل مع الطيارين.

المصدر: وكالات