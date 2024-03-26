روسيا والجزائر توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وقعت وزارة الطاقة الجزائرية ومؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء بسوتشي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

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وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن التوقيع على المذكرة تم على هامش النسخة 13 لمنتدى "آتوم إكسبو" الدولي (ATOMEXPO) الذي جرت فعالياته في مجمع "سيريوس" للمبتكرات بمدينة سوتشي جنوب روسيا.

وأفادت الوزارة بأن مذكرة التفاهم تتضمن "خارطة طريق لأنشطة التعاون المشتركة لسنتي 2024 و2025، والتي تشمل استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة، والعلاج الإشعاعي، والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث، والمستحضرات النووية الصيدلانية، وتكوين الاطارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية".

وانطلقت يوم الاثنين في إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي جنوب روسيا أنشطة المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" وستستمر فعاليات الحدث، المنعقد برعاية شركة "روساتوم" حتى 26 مارس الجاري.

ويجمع المنتدى الدولي خبراء وممثلين عن كبرى شركات الصناعة النووية في العالم، ويناقش الحدث آفاق الصناعة والفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجهها.

وشارك في المنتدى نحو 45500 ضيف يمثلون 75 بلدا.

المصدر: واج