تخليدا لضحايا هجوم كروكوس".. "الغرانيق" تحلق على أنغام مسلم ماغومايف (فيديو)

تم على جدار مبنى "كروكوس ستي هول" الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي يوم 22 مارس في ضواحي موسكو عرض إسقاط لمقطع من الفيلم السوفيتي "الغرانيق تحلق" تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي.

وجرت هذه الفعالية يوم أمس الأحد 24 مارس على شرف أغنية فنان الشعب في زمن الاتحاد السوفيتي مسلم ماغومايف الذي تحمل قاعة الحفلات في كروكوس هول اسمه.

وبدا مشهد الإسقاط الضوئي للطيور البيضاء وهي تحلق على جدار المركز مؤثرا، في دلالة على أرواح الضحايا وهي تصعد نحو السماء.

يذكر أن 4 رجال مدججين بالأسلحة هاجموا مساء الجمعة 22 مارس، مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري، وأطلقوا النار بدم بارد على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي. واعترف 4 منهم بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة.

هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 180.

المصدر: RT