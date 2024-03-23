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مستشارة المدعي العام الروسي تطالب بإعدام منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي

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مستشارة المدعي العام الروسي تطالب بإعدام منفذي هجوم
Sputnik
مستشارة المدعي العام الروسي تطالب بإعدام منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي
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طالبت ناتاليا بوكلونسكايا مستشارة المدعي العام في روسيا الاتحادية، في تعليقها على الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو، بفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين.

وقالت المستشارة لمراسل نوفوستي: "لا شك في أن الهجوم الإرهابي الذي وقع، هو مأساة مريعة. والعقوبة على مثل هذه الجريمة يجب أن تكون في الواقع، الإعدام فقط. أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة ليسوا بشرا، بل مجرد آلة موجهة متقوقعة على شكل إنسان متعصب، لا يمكنه التفكير برأسه".

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ووصفت بوكلونسكايا، الذين قاموا بذلك بالمتعصبين الجبناء، وبالإرهابيين الأنذال.

وشددت المستشارة على أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط أبدا بالتقادم، ولا يحق لمرتكبيها طلب العفو لاحقا.

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: نوفوستي

 

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