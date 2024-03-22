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بيسكوف: تم إبلاغ بوتين بالهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو منذ الدقائق الأولى

الأمن الروسي يؤكد وقوع إطلاق النار قبل بدء الحفل الموسيقي بالمركز التجاري "كروكوس سيتي"

أخبار روسيا

الأمن الروسي يؤكد وقوع إطلاق النار قبل بدء الحفل الموسيقي بالمركز التجاري
Sputnik
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أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن إطلاق النار بالمركز التجاري "كروكوس سيتي" وقع قبل بدء الحفل الموسيقي، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في الهجوم الذي وقع مساء الجمعة.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه بحسب البيانات الأولية، فإن إطلاق النار وقع قبل بدء حفل لفرقة موسيقية روسية، ومن ثم اندلع حريق بالمبنى.

كما أكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه "أحبط محاولة لإنشاء جماعة إجرامية في موسكو من بين مؤيدي المنظمة القومية فيلق المتطوعين".    

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية. كما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الذي يضم أيضا قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، والواقع بمدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

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المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)