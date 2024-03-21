بيسكوف يشارك تجربة عائلية أليمة في فقدان التواصل مع أصدقاء من أوكرانيا

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن زوجته البطلة الأولمبية تاتيانا نافكا انقطعت عن التواصل لفترة من الزمن مع صديقاتها المقربات من أوكرانيا بسبب رفضهن لها.

ونقل موقع "الحجج والحقائق" عن بيسكوف قوله: "كان الأمر مؤلما للغاية بالنسبة لها، لأنهن رفضن التواصل معها.. كان الأمر كما لو أن جدارا حجريا قد تشكل بينهن، ولكن بعد ذلك غادرت صديقاتها، ويعشن الآن في أوروبا ولا يرغبن بالعودة إلى أوكرانيا، وقد تمت استعادة التواصل".

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وبحسب بيسكوف، فإن زوجته وصديقاتها، اللواتي فقدت الاتصال معهن لمدة عام ونصف العام، يحاولن اليوم تجنب المواضيع التي "لا يجدن إجابات عنها".

وأضاف بيسكوف: "لكنهن استرجعن مرة أخرى صداقتهن التي دامت 40 عاما.. هذه هي تجربة عائلتي".

يشار إلى أن زوجة بيسكوف، البطلة الأولمبية في التزلج على الجليد، تاتيانا نافكا، تنحدر من دنيبروبيتروفسك.

المصدر: نوفوستي